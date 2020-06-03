〈南山人壽股東會〉工會舉標語抗議系統亂象 要求追究前董座責任

南山人壽今 (3) 日召開股東會，南山工會於股東會前高舉「系統亂象，老尹 (尹衍樑) 謝罪」、「董事會無能，小尹 (尹崇堯) 硬起來」等標語抗議，甚至要求南山人壽應向主導投資的前董事長杜英宗追究責任，針對境界系統問題，南山人壽表示，目前理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，對投資型保單作業也持續進行優化中。

南山工會表示，2018 年 9 月境界電腦系統斥資百億元，在明知有問題的狀況下仍上線運作，至今近兩年，錯誤及錯帳仍持續發生，且今年 5 月 4 日於立法院江永昌立委質詢金管會前主委顧立雄時，顧立雄答覆目前錯誤案件都屬於投資型保單，因此要求目前停賣投資型保單，依答詢的內容判斷，若非顧主委認知有誤，就是南山人壽公司誤導主管機關，因為目前產生的問題並非侷限在投資型商品，而是查詢保單或保單健診的資料都不一定正確，甚至出現客戶保單內容消失的狀況，在理賠時還得客戶自行提出證明。

對此，南山人壽表示，關於境界系統運作現況，該公司持續投入資源致力於系統與功能之優化，亦虛心檢討改善，並確保所有保戶權益不受影響。相關客戶服務的日常運作已穩定，如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，也依約寄送各項通知單，客戶來電詢問也無異常；該公司將持續進行各項客服作業優化，以提供保戶更快速便利的服務。至於針對投資型商品作業，也已持續進行優化、完善驗證檢核機制中，以期確保系統的穩定性，盡早恢復相關業務。

而南山工會還表示，去年，前董事長杜英宗在股東會說明將為境界電腦系統負責，要求南山人壽應向主導投資的杜英宗追究責任，而非讓杜英宗「被辭職」就了事。對此，南山人壽回應「公司目前並無向杜英宗提告的計畫。」

南山工會還提到，電腦系統錯誤需仰賴內外勤的人力補救，內勤長時間加班修正電腦系統錯誤身心俱疲，業務員則要向保戶說明解釋疲於奔命，業務員的時間及工作量增加、收入卻相對減少，南山人壽卻還對外聲稱業績很好，依然對業務員考核業績。

關於業務員今年以來業績及收入問題，南山人壽回應表示，自境界系統上線以來，為保障業務員權益不受影響，已採取各項配套措施且全力優化系統服務；為維持業務員的收入穩定，自 2019 年第 3 季開始就引領業務員銷售轉型，搭配推出各項激勵措施，持續推動業務員重視銷售具長期保險價值的期繳、意外及健康險等商品。2019 年第 4 季及 2020 年第 1 季期繳、意外及健康險等商品計績保費已大幅成長。截至 2020 年第 1 季評量結果，通過評量的結果與過去水準相當，沒有差異性。

至於業務員佣金收入是否受到影響，南山人壽表示，此部分問題皆已完成系統優化處理，且有專責小組同步人工檢核處理，帳務處理效率已恢復原有水準，且有偶發特殊案件時，公司皆採緊急處理方式因應，以確保業務員權益；同時也提供佣金預支方案，協助業務員提前領取佣金，使其生計不受影響。2020 年至 4 月，全體業務同仁月均收入維持去年同期水準。