〈南山人壽股東會〉潤成入主十年勞資爭議未解 公司兩聲明回應

南山人壽今 (3) 日召開股東會，由於潤成已入主十年，但業務員勞資爭議未解，成南山工會攻防重點，南山人壽對此發布兩點聲明，強調該公司依法無義務為業務員提繳勞工退休金等勞資問題。

南山工會表示，2011 年潤泰集團與寶成集團合資成立的「潤成控股有限公司」，以 21.6 億美元買下南山人壽 97.57% 股權，據媒體報導遠低於中信金出價的 30 億美元，價差 8.4 億美元折合約新台幣 252 億元，就是要解決業務員勞資爭議，但這十年間，南山人壽經營者拒絕改善勞資關係、和員工纏訟不斷，甚且催生出大法官會議 740 號解釋，迄今仍無法解決勞資問題。

對此，南山人壽發布兩點聲明回應如下：

1. 依照司法院大法官釋字第 740 號解釋意旨，「南山人壽與業務員間之私法契約關係並非勞動關係」，且歷年共計 48 件民事法院判決，亦均一致認定本公司與業務員間並非成立勞動或僱傭關係，而係承攬關係，故本公司依法並無義務為業務員提繳勞工退休金。

2. 南山人壽與業務員間之法律關係，本質上為私法性質，而經大法官釋字 740 號解釋、民事法院 48 件判決已確認為非勞動契約關係，故工會主張公司應依法提繳或給付退休金，於法無據。至於過去行政法院就勞保局對本公司處以未提繳勞退金裁罰案所為之判決見解，已為大法官釋字第 740 號解釋所揚棄，不應再引用，公司仍持續救濟中。