日月光兩度攜手高雄榮總 平衡醫療資源

日月光投控 (3711-TW) 今 (3) 日在高雄市衛生局長林立人見證下，攜手高雄榮總，並與院長林曜祥共同簽訂「樂齡 360 照護－偏鄉關懷列車二部曲」備忘錄，代表雙方將實現「主動關懷偏鄉、醫療不中斷」的目標，更擴大醫療服務區至屏東縣九如、竹田、崁頂 、萬丹、長治等偏鄉，致力平衡醫療資源的落差。

日月光去年起就秉持社會關懷責任，與高雄榮民總醫院合作，啟動偏鄉關懷巡迴列車，從高雄楠梓出發，深入美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林等行政區。

日月光表示，今年由於疫情影響，許多長輩不敢到醫院就診，更期盼偏鄉關懷列車的駐點，預計未來將乘載著醫療專業、溫暖關懷，跨足高屏地區，縮短偏鄉距離，目前已規劃 15 場次，預計服務超過 2000 名高齡在地長者，將健康與溫暖直送到府。

日月光與榮總今年也將以全方位樂齡 360 照護為主軸，提供智慧骨質疏鬆一條龍服務、個人化減重諮詢、三高早期篩檢，針對肌少症給予多種復健運動建議，並安排多元化主題衛教講座，加強偏鄉資訊及服務，讓偏鄉長者也能享受到與市區一樣的醫療資源。

高雄市衛生局長林立人表示，高雄市已步入高齡社會，衛生局去年 9 月就選定都會區左營、次都會區岡山，以及偏鄉茂林區，為社區醫療照護示範區，提供高齡照護服務，也感謝日月光與榮總共同推動的偏鄉關懷列車，為高雄帶來專業的預防保健服務，以及更完善的醫療資源。

高雄榮民總醫院院長林曜祥提及，偏鄉關懷列車合作第二年，謝謝日月光給予榮總合作機會，將持續以專業的服務，貼心地為偏鄉長者進行健檢及醫療衛生教育宣導，同時也感謝第一線的醫護同仁，不畏路途遙遠投入偏鄉、深入在地社區，節省長者舟車勞頓及等候就醫的時間，守護大家的健康。

日月光集團行政長汪渡村表示，醫療車去年一共服務五個偏鄉行政區的居民，當中也發生觸動我們持續服務的契機，去年至六龜區衛生所進行檢測服務時，有一位爺爺特別與我們現場的同仁一一握手道謝，並提及希望醫療車及專業團隊可以每年都到六龜、甚至是鄰近的區域，服務更多的長者，因為年輕人在外工作，自己出去就診也不方便，因為交通的限制，搭車就需耗費半天的時間，在地很多的老人都遇到同樣的問題。

汪渡村提及，這是高齡社區所面臨的問題，也是我們需要正視的，日月光將盡所能回饋社會，因此今年除了第一期既有的高雄楠梓及美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林行政區外，今年更擴大範圍，橫跨高屏溪到了屏東縣，雖然日月光設籍在屏東的同仁僅占全體的 8%，我們一樣秉持除了照顧同仁，也要關懷同仁的家眷，未來，日月光將付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉。