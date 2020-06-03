牧德5月營收2.24億元 月、年減逾1成

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收 2.24 億元，月衰退 12.43%，年衰退 13.91%，主要因客戶端拉貨熱度不如預期，據指出，牧德光學檢測 (AOI) 設備需求依舊穩固，但是客戶擴充進度影響 5 月入帳。

牧德 2020 年前 4 月營收 11.66 億元，年減 1.59%。

牧德去年盈餘每股將配發 10 元現金股利，也訂出 6 月 15 日除息交易，現金股利 7 月 14 日發放。

牧德主管透露，Mini LED 全檢測設備開發近完成，預計第 3 季出貨，將成牧德在原有 PCB 及半導體 AOI 檢測設備之外重要營收來源。

牧德已完成現增籌資案，自市場募集 5.3 億元資金，是今年以來繼迅得 (6438-TW) 後，第二家完成市場籌資的 PCB 及半導體設備廠，現增股也可參與去年盈餘分配。

牧德今年首季稅後純益 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益 5.3 元，4 月營收為 2.56 億元，為近 10 個月以來新高，但 5 月營收則出現月減及年減都超過 1 成。