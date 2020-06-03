台股多頭信心延續 選股重於選市

MSCI 調降台股 3 大指數權重，使外資調節水位，上週賣出 3.3 億美元，展望台股後市，法人認為 MSCI 賣壓已告一段落，而香港國安法尚未確定實施時點，多頭信心可望延續，此時選股將重於選市，建議鎖定長期趨勢布局。

根據彭博統計外資資金流向，台股與南韓雙雙進入第四周連續流出，台股上周遭賣 3.3 億美元、南韓流出 4.7 億美元。新興亞股自 5 月 25 日至 29 日一周共吸金 1.1 億美元，其中印度淨流入 8.7 億美元居冠，統計整個 5 月，外資流出新興亞股金額為 74.1 億美元。

中信投信表示，除了 MSCI 季度調整之外，港版國安法也使得外資持續賣出台股，不過受惠美股強漲，帶動台股收復萬一關卡，可靜待解封後的經濟重啟。

全球疫情部份，目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多，不過中、韓也有爆發第二波的傾向，接下來將持續觀察各國解封情形。若真正解封，經濟有望重返復甦軌道。不過，受到疫情影響全球在家工作的趨勢延續，PC、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除防疫相關類股外，中美科技牽制也是重要議題。根據美國商務部新規定，各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量 15%」以上才受限，更為嚴苛，使得相關替代供應鏈表現可期。

下周 Fed 將舉行 FOMC 會議，市場預期本次利率將維持不變，Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 日前受訪時表示，美國經濟可能在 5 月或 6 月觸底，下半年很有可能出現強勁復甦，同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。中信投信表示，在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。