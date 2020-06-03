【群益投顧】電金傳權值股價量齊揚 大盤攻高突破萬一整理平台

一、盤勢分析

美國因解封措施與逐步恢復商業活動，點燃市場對於經濟復甦的樂觀預期，加上主要產油國有望延長減產期間，推升原油價格走高，激勵昨日美股科技、芯片類股領漲，金融與能源股同步走升，終場四大指數全面收高，其中以費城半導體上漲 2.18% 漲幅最大。台股今 (3) 開高 54.59 點，盤中漲幅擴大，終場加權指數大漲 192.23 點，成交量 2112.98 億元。盤面上以 IC 設計、蘋概、半導體暨材料設備廠、光學鏡頭、面板、塑化、金融、汽車零組件、運輸、遠距辦公概念等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

大盤結構中，由於資金回流到電子族群，使得近 2 日電子股的成交金額占大盤超過七成以上，有利於推升指數持續墊高。今日隨著電子、金融、傳產等權值股齊揚走升，指數放量攻高，突破逾 1 個多月的整理平台，加上今天季線扣抵低於 11000 點，也是前波 3/9 的跳空缺口位置，若近期成交量能維持月均量約 1750 億元的水準，提供台股穩健的量價結構，可望帶動季線逐日走平，甚至翻揚向上，並強化台股的下檔支撐力道。另外，櫃買市場在類股輪動下，短期只要未出現爆量訊號之前，指數仍有望挑戰 1/3 前波高點 151.75 點。

操作策略上，目前 IC 設計仍為盤面上最強勁的族群，加上遠距視訊概念股熱度未減，推升 NB、板卡、高速傳輸與連結器等類股維持盤堅走勢，個股篩選仍以熱門的業績題材股為主，並搭配 3MA 和 12MA 轉折向上時穩健佈局。

由於 AirPods 系列產品在真無線藍芽耳機 (TWS) 的整體市占率近五成，考量蘋果在下半年推出新 iPhone 可能取消隨機附贈的有線耳機，藉此刺激 AirPods 的銷售量，帶動台廠營運動能加溫。其中充電盒樞紐廠新日興 (3376)4 月累積營收年增 28.63%，因 NB、伺服器、AirPods 需求成長，稼動率回升帶動軸承產品出貨力道轉強，第 3 季營運動能將持續加溫。

遠距視訊概念股中，組裝代工廠英業達 (2356)4 月營收年增 25.70%，受惠於伺服器與 NB 出貨增溫，加上 NB 產線逾 60% 為高階的電競與商用機款，ASP 提高將推升獲利表現，首季每股純益 0.85 元，較去年同期 0.47 元大幅成長，第 3 季在智慧裝置出貨放量下，營運表現可望維持成長態勢。

個股焦點上，僑威 (3078)4 月累積營收年增 13.02%，第 1 季因節能與鈦金新品推出，網通安防等產品規格升級優化產銷組合，首季每股盈餘 0.39 元，優於去年同期 0.27 元，第 3 季因應美系客戶需求增加，越南廠將擴增產能，訂單能見度可望延續至 7 月，帶動業績表現攀升。另僑威擬配發現金股利 1.3 元，現金殖利率約 4.6%，兼具殖利率的下檔買盤保護，推動近期股價穩健走高。

三、強勢股

電子：

強茂 (2481)、愛普 (6531)、鎧勝 - KY(5264)、華擎 (3515)、鈺太 (6679)。

非電：

晟德 (4123)、南六 (6504)、高端疫苗 (6547)、大江 (8436)、台達化 (1309)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據