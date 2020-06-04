【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 雖然美中貿易緊張關係不斷，但美經濟數據 5 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 - 276、5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 37.5、5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 37.0 皆優於預期，釋出經濟復甦訊號，美股四大指數續揚，漲幅介於 0.78 至 2.87%，指標股美光漲逾 4%，台積電 ADR 漲近 2%，蘋果小漲 0.55%。

2. 台股在站穩年線 (11,011 點) 以及半年線 (11,085 點) 後，持續創下波段新高，量能順勢放大，指數最終上漲 192.23 點，漲幅 1.73%，收在 11,320.16 點，成交金額為 2,120.01 億元。三大法人合計買超 256.39 億元，外資買超 176.42 億元、投信買超 15.34 億元、自營商買超 64.63 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，結構有利於盤勢，後勢量價得宜，仍是偏多格局。

（2）均線：支撐為月線 (約 10,940 點) 附近，壓力上移為 11,500 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。

4. 櫃買指數漲幅 1.33%，收在 151.03 點。支撐為 10 日線 (約 147 點) 附近，壓力為上移至 154 點附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，短線偏多格局，惟超買區留意漲多回檔。。

5. 觀盤重點：指數站上所有均線，短線可望沿 5 日線走強，下方尚有年線支撐，關鍵在後勢量價若不失控，將有利盤勢偏多，因此建議可沿著短期均線偏多操作，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、NB / 伺服器等。

6.4966 譜瑞 - KY 公告 5 月合併營收月成長 10.9％至 12.03 億元，創單月歷史新高，相較 2019 年同期成長 28.7％，累計 2020 年前五月合併營收達 52.49 億元、年增 9.7％，創歷史同期新高。居家辦公、遠端教育帶動筆電、平板電腦供應鏈暢旺，譜瑞 - KY 亦同步受惠其中。

7. 電子零組件廠信邦（3023）3 日公布 5 月營收 17.75 億元，較 4 月成長 2.42％、較去年同期成長 9.44％，累計前五月營收達 80.2 億元，年增 10.4％，單月營收及累計營收皆創下歷史新高。第二季有第一季的遞延訂單挹注，加上客戶斷層掃描設備、呼吸機、倉儲、搬運、物流等設備建置的需求大幅增加。

8. 歐美漸解封，品牌服飾詢價訂單漸多，成衣代工廠儒鴻（1476）、廣越（4438）指出，市場悲觀氣氛已轉淡，先前砍單的客戶多已「回心轉意」，開始追回之前的訂單。可以確定，第二季是今年營運谷底，第三季已明顯轉好。

9. 立積（4968）昨（3）日公布 5 月營收為 4.07 億元，創新高，月增 36.5％，比去年同期增 81.7%。立積目前訂單仍大於產能供給，已持續增加產能當中。立積董事長馬代駿日前表示，該公司持續擴產，尤其是射頻前端模組（FEM）的部分，估計可能到第 3 季時，其產能就可以滿足客戶需要。

