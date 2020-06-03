ECB利率會議前瞻：市場預計再加碼QE 5000億歐元

歐洲央行 (ECB) 週四 (4 日) 將召開 6 月份利率會議，而市場普遍預測，歐洲央行將在彈藥用盡之前，宣布更多的貨幣寬鬆刺激措施。

迄今為止，歐洲央行 3 月份啟動的 7500 億歐元 (約合 8400 億美元) 疫情緊急 QE 購債計畫只花了不到三分之一的資金，按照目前的速度，雖然歐洲央行可以等到 7 月或 9 月會議，再判斷該計畫的規模是否足以吸收各國政府為應對衰退而發行的債券，但市場仍預計，歐洲央行將擴大 QE。

市場預期，歐洲各國政府的債券發行計畫增幅不太可能小於預期，因為這可能引發市場震盪，因為這些新增發行的債券所籌得之資金，目的即是要用於後疫情時代的經濟刺激，而各國新發行的債券，即需要歐洲央行購債。

多倫多道明銀行歐洲利率分析師 Pooja Kumra 表示：「歐洲央行的疫情緊急購買計畫規模若不增加，基本上對歐元區非核心國家來說，無疑是一記重擊。」

據《彭博社》上週進行的一項調查顯示，絕大多數受訪的經濟學家預計，歐洲央行將為本輪的資產購買計畫再加碼 5000 億歐元，這意味著再加上原先 3 月推出的疫情緊急購買計畫，本輪歐洲央行購債總規模將上看 1.2 兆歐元。

據《彭博社》調查的受訪經濟學家認為，ECB 將於週四再加碼 QE 圖片：Bloomberg

彭博經濟學家觀點亦認為，歐洲央行似乎肯定要在週四 (4 日) 的利率會議上，提高疫情緊急購買計劃的規模，因為以目前的購買步伐、政府融資需要以及醞釀中的義大利困境，皆意味著該計劃需要提高至 1 兆歐元以上。

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