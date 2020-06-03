「數位日圓」出現動作 日本9大企業設立「協議會」

日本央行正計畫導入「數位日圓」，日本民間三大銀行還有大型通訊業者等，也計畫在 6 月召開會議討論相關事宜。

根據《日本經濟新聞》週三 (3 日) 報導，日本主要的加密貨幣交易所 DeCurret 在同 (3) 日宣布，朝著數位貨幣普及的方向，將設立協議會。

成員將包括日本三大銀行的三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行，另外與日本 7-Eleven 超商同屬 7&i 控股 (3382-JP) 的 Seven Bank(8410-JP) 也會參加。

其他成員還有通訊相關的 NTT 集團 (9432-JP)、KDDI (9433-JP)、DeCurret 的大股東 IIJ (3774-JP)，還有發行電子票卡「西瓜卡」(Suica) 的東日本旅客鐵路公司 (9020-JP) 等。

外加 Mori Hamada & Matsumoto 律師事務所，該協議會的事務局也將由 DeCurret 來負責營運。

此外，在觀察員的名單方面，則包括日本政府的金融廳、財務省、總務省、經濟產業省，以及日本央行等。

未來將會對區塊鏈 (Block Chain) 應用等進行討論，預計在 9 月前提出議論的方向性。