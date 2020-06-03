〈友訊經營權之爭〉經濟部商業司核准 變更登記董事長為李中旺

友訊 (2332-TW) 市場派召開的股臨會甫於 6 月 1 日落幕，會中解任以前任董座胡雪為首的公司派 4 名董事及 1 名獨立董事，會後董事會並推選由李中旺擔任新董座，經濟部商業司今 (3) 日下午已行文變更登記生效。

友訊股臨會日前由獨董鍾祥鳳、馮忠鵬召開，鐘祥鳳擔任主席，會中通過解任高聚投資、明泰、前勁投資、云瑋投資法人代表等人董事職務，以及獨立董事陳立君職務，等同解任公司派的 4 名董事及 1 名獨立董事，前董座胡雪也因此遭到解任。

在股東臨時會結束後，董事會推派由李中旺出任董事長，不過，李中旺前往友訊進行交接時，卻被胡雪長子高宏毅以未完成經濟部商業司的變更登記為由，阻擋在外。

不過，經濟部商業司今日下午已正式發文，核可變更登記，目前友訊董事會正式成員為李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬等 3 人。

李中旺表示，明 (4) 日將前往友訊赴任，並與前董事長進行相關交接作業，雖然此任任期僅剩短短 12 天，但會盡全力穩定公司軍心，也希望 6 月 15 日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻的董事成員。

李中旺也呼籲，盼經營權紛爭就此告一段落，全體同仁需審慎面對公司現況問題及未來挑戰，盡速讓公司營運回到正常軌道。