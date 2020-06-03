〈振興方案出爐〉響應振興三倍券 台灣Pay加碼逾億元 花1000元給3300元

行政院昨 (2) 日公布「振興三倍券」方案，財政部今 (3) 日針對台灣 Pay 斥 1.25 億元加碼祭出促刷優惠，包括使用台灣 Pay 可加碼再賺 300 元回饋金，等於花 1000 元可換 3300 元，希望透過優惠加碼擴大振興效果，並拉抬台灣 Pay 市佔率。

財政部次長阮清華今天召開記者會說明台灣 Pay 搭配「振興三倍券」使用方案，目標鎖定 8 大公股行庫信用卡或金融卡綁定台灣 Pay，編列 1.25 億元，推出四大優惠方案，包括消費加碼、指定店家消費回饋、新戶首刷禮，以及加碼抽獎等。

阮清華表示，使用台灣 Pay 綁定 8 家公股行庫金融卡或信用卡，使用振興三倍券，每人可獲得 300 元回饋金，到全台 9 大連鎖、2000 家合作門市消費，最高可再賺 20% 回饋金或買一送一，新戶再加碼 100 元回饋金，合計每人最高可賺 1000 元回饋金。

阮清華指出，預估這波台灣 Pay 綁定振興三倍券活動，可望讓使用人次超過 26 萬人次，增加約 8 萬名新戶。

根據財政部統計，目前台灣 Pay 特約店估計約 14 多萬家，從 2017 年推出以來迄今累計交易金額約 1000 億元，去年總交易金額更較前年增加約 2 倍。

財政部指出，台灣 Pay 在使用人數、導入店家與應用場景均有明顯增長，本次希望透過結合「振興三倍券」搭配公股銀優惠，推升民眾使用意願並進一步擴大消費額度，達到振興經濟的目的。