博錸前4月稅後虧損1.2億元 每股虧0.61元

博錸生技 (6572-TW) 今 (3) 日公布自結，累計前 4 月稅後虧損 1.2 億元，虧損較去年同期增加；每股虧損 0.61 元。

博錸 4 月稅後虧損 1618 萬元，較去年同期增加；每股虧損 0.16 元；3-4 月稅後虧損 3042 萬元，與去年同期相當，每股虧損 0.3 元。

博錸透過旗下多元精準影像晶元磁片技術平台，開發出新冠病毒檢測試劑，搭配博錸桌上型自動化設備，一套設備一天 8 小時，可檢測 564 人次；該產品取得 TFDA 許可證後，能以體外診斷試劑 (IVD) 試劑外銷。

此外，博錸也運用該平台開發出 C 型肝炎病毒基因分型檢測試劑套組，該試劑可偵測血清或血漿檢體中的 6 種 C 型肝炎病毒 (HCV)，且於 6 月 1 日領證、進行製造產品與銷售。

博錸表示，目前 C 型肝炎治療在國際上已有全基因型皆可使用的口服抗病毒藥物，但療程昂貴，此外，C 型肝炎在東南亞國家較盛行，包括泰國、越南等地，但仍按病毒分型為主要治療方式，不過相較於歐美大廠，博錸的試劑臨床試驗是在台灣執行，也更貼近亞洲市場，後續產品也將透過經銷商在泰國進行產品註冊。