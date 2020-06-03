聚陽5月營收月增27% 營運低點可望落在本季

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (3) 日公告 5 月營收 14.39 億元，在歐美地區逐步解封下，營收落底回溫，月增 26.9%，年減 30.3%；前 5 月營收 87.02 億元，年減 17.9%。法人估第 2 季營收將逐月增，今年營運低點應落在本季。

聚陽成衣主要銷售市場為歐美客戶，受到肺炎疫情影響，實體店面於 3 月中旬後大多暫停營業，導致客戶延緩下單，使聚陽 4 月營收大幅衰退，但歐美部分地區 5 月後陸續解封，在消費逐漸恢復下，法人預估，第 2 季營收可望逐月走揚，營運低點應落在本季。

聚陽目前訂單能見度已至第 3 季， 且單季訂單已達去年同期的 7 至 8 成，優於第 2 季表現，加上兩大客戶下單量維持年增趨勢，先前切入的防護衣製造也將貢獻部分營收，由於單價較高，可望挹注毛利率與獲利表現。法人認為，隨著各國逐步解封，聚陽第 4 季營收可望重回正成長。

聚陽 4 月自結稅前盈餘 0.89 億元，月減 58.3%、年減 31.7%；累計前 4 月稅前盈餘 6.74 億元，年減 11.1%，每股稅前盈餘約 3.06 元。