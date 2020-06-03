5G時代來臨 資誠示警：網路資安新威脅更多

5G 預計 7 月 1 日開通，資誠聯合會計事務所表示，5G 雖然在速度、容量與功能都優於 4G，但由於 5G 網路端點更多更明顯，加上新功能、虛擬化的結合也帶來了新的威脅，企業應儘速 5G 安全防禦策略降低風險。

資誠聯合會計師事務所今 (3) 日發布《2020 5G 網路安全白皮書》提到，5G 提供空前的速度、容量是移動和無線通信發展中的新關鍵領域，但由於 5G 具有明顯更多的網路端點，可能暴露在網路威脅中，5G 虛擬化意味著整個連接均基於軟體，而該軟體本身就是可入侵的。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞表示，保護 5G 網路免受網路威脅的第一步是了解安全漏洞發生的位置，這意味著在允許每個元件連接到網路之前，採用識別、分析和評估每個元件的運行狀況是否安全，並在適當的情況下，根據此評估實施對 5G 服務的存取控制。

張晉瑞進一步指出，企業應快速建立 5G 時代的安全防禦策略，藉此幫助整個 5G 生態系統中各層面的參與者，在業務風險，新興科技風險，以及 5G 網路安全之間取得適當的風險控制與成本平衡。

另外，根據資誠《2019 數位信任調查報告》企業針對 5G 網路攻擊和其他破壞性衝擊的抵禦能力，正建立並導入網路安全韌性設計 (Resilience by design)。

而調查也發現，具有網路安全韌性高水平的排名前 25% 企業，在以下針對 5G 網路架構而制定網路安全韌性策略的三個主要領域中領先。基本上，他們對「網路安全韌性設計」的重視，使得這些企業的 5G 網路防禦強度，遠遠領先於其他 75% 企業。