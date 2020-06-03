企業陸續重啟營運 美國5月「小非農」就業減少276萬人勝預期

隨著新冠病毒 (COVID-19) 持續席捲美國經濟，週三 (3 日) 由 ADP 和穆迪 (Moody’s) 共同調查的「小非農」就業數據顯示，5 月美國私營企業損失職位達 276 萬，在企業陸續重啟營運之下，失業情況已較上月歷史高點緩和。

最新報告顯示，5 月美國私營企業就業人數大減 276 萬人，大幅優於市場預期的 875 萬人，與上月的歷史性跌幅相比已較緩和，前值則自 2023.6 萬人修正至 1955.7 萬人，跌幅仍為有紀錄以來最高。

5 月 ADP 新增就業損失 276 萬人 (圖：ADP)

5 月以貿易、運輸及公用事業的失業問題最嚴重，損失工作崗位高達 82.6 萬人，製造業則位居第二，損失工作崗位達 71.9 萬人，因疫情受創最劇的休閒及酒店業損失 10.5 萬人，職業及商業服務損失 25 萬人，金融活動損失 19.6 萬人，資訊產業損失 11.5 萬人，營建業損失 2.2 萬人。

5 月僅 2 個部門錄得新增就業，分別為教育產業的 16.6 萬人，以及行政與支持性服務的 4 萬人。

以產業類別來看，5 月美國貿易、運輸及公用事業部門失業情況最為劇烈 (圖：ADP)

廣泛來看，勞動力市場比重最大的服務業損失工作崗位達 196.7 萬人，商品生產則損失 79.4 萬人。

以企業規模來看，職員數 500 人以上的大型企業損失最慘重，5 月裁員人數達 160 萬人，職員數為 50 至 499 人的中型企業則裁員 72.2 萬人，職員數 49 人以下的小型企業裁員 43.5 萬人。

ADP 聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示：「 疫情危機繼續影響不同規模企業，勞動力市場仍飽受疫情衝擊，不過因為許多州已開始分階段重啟經濟，因此失業人數可能已在 4 月達到巔峰。」