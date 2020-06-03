特斯拉員工傳出確診 解封後首例

據《Theverge》引述知情人士表示，一名在美國紐約州的太陽能電池板工廠上班的特斯拉 (TSLA-US) 員工，確診罹患新冠肺炎 (COVID-19)，是特斯拉第四位確診員工，同時也是該公司自於五月解封後的首例。

最初，在今年 3 月份，就有 Panasonic 的一名員工確診，與特斯拉在紐約和內華達州的工廠共用廠房。 知情人士表示，新確診員工相關的消息於上週便流傳於同事之間，而特斯拉大約是在 5 月 18 日至 5 月 22 日之間得知相關消息。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在疫情期間，依舊致力於維持工廠的運作，並曾在推文上表示，政府強制限制人民行動是一種「法西斯」作為，馬斯克先前在 5 月時便不顧政府規定，召回了加州和內華達州的工廠員工，此外，特斯拉於 5 月 19 日便悄悄重新開啟紐約水牛廠。

不過，目前特斯拉也尚未恢復滿載負荷生產，而且預期一段時間內也不會恢復。特斯拉已向政府官員表示，因為停產，該公司在 4 月份便裁員了 984 名全職的特斯拉獨立合約工，並暫時只保留不及 500 名全職員工。

特斯拉在本週也已向員工發出一封信，表示如果員工因違反當地非裔事件相關的宵禁而遭攔下，應該出示信件。當地警察局也證實，特斯拉員工可以在宵禁時間，繼續到特斯拉的弗里蒙特廠上班，因為他們正在執行「必要性」工作。