買對房 保資產 後疫情時代投資新顯學

疫情讓世界經濟出現前所未見的難題，連股神巴菲特都判斷錯誤認賠出場、投資屢賺暴利的軟銀集團社長孫正義也踢到鐵板，財信傳媒董事長謝金河用「金融市場的超限戰：不知道的恐懼」來形容後市，原因一是油價暴跌，原因二是聯準會前主席葛林斯班預告美國會出現負利率。金融市場如此混亂，「買什麼最保值」已成為市場關心的焦點。

為了拯救景氣，美國不斷印鈔票，表示民眾手上的錢越來越薄。謝金河表示，這是算總帳的年代，資金洪水有如大浪襲來，能乘風破浪的不多，滅頂的人可能比比皆是。房市專家建議，想不被滅頂，就要把錢投資在保值的不動產上，避免財富縮水。

根據永慶房產集團統計，今年 2 至 4 月透過網路看屋來電量與去年同期相比則成長約 25％，顯示民眾雖減少外出的意願，但仍會透過其他方式看屋、詢問，潛在買氣仍維持一定熱度。

另一方面，降息讓「租不如買」的議題重新浮現，自然也有一群學派，持反對意見，主張「買不如租」。但真是如此嗎？最現實首要面對的，就是租金不若想像中便宜，日前行政院主計總處公布最新的全國房租指數，從 2011 年起至今年 4 月止，已連 110 個月上漲，即是最好的佐證。

過去十年「租不如買」的擁護者都賺到大錢，景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，近十年台灣房價上漲逾一倍，早買房者，報酬率不是 100％，而是 500％，才會吸引大家踴躍進場。房市專家指出，政府打房後，儘管如今房市的增值空間不若過往，但不諱言買對房，不只可以存房賺租金，未來還能增值避通膨。

或許也有不少人在等待疫情後的房市降價空間，可許多建商直言，土地價格一直漲；水泥、鋼筋等原料、工資又不斷漲價；造價跟著墊高，房價根本降無可降。

以草悟道為市中心亮點，緊臨綠園道、誠品生活圈、科博館、國家美術館。

在後疫情時代，「買對房、保資產」成為新的投資顯學。鉅陞建設嗅到市場風向，在台中台灣大道與公益路商圈推出「東方博舍」，定位為「家與飯店之間的行旅居所」，規劃 17～28 坪、1～2 房的精品宅，總戶數僅 131 戶，是草悟道生活圈十年首見的小豪宅案。

鉅陞建設總經理褚學忠表示，「東方博舍」位處的公益路商圈以草悟道為市中心亮點，緊臨綠園道、誠品生活圈、科博館、國家美術館，被視為台中市是最佳生活環境。為不辜負地段，鉅陞建築規劃團隊特別前往四川取經，借鏡亞洲剛得到最佳設計酒店大獎的國際精品飯店—成都「博舍」。力求「東方博舍」結合東方人文古蹟及現代新建築意象外觀，成為城市歷史人文與未來當代最美建築。