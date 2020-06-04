2千億商辦、豪宅開發案聚焦南港   6年內將超越信義計畫區

隨著南港重大建設到位，東區門戶計畫啟動，包括國家生技園區、南港展覽館二館及流行音樂中心陸續啟用、完工，吸引壽險業、傳產業、建築開發商近來大舉獵地、搶進布局，據調查，未來 6 年內至少將有 2000 億案量在南港發動，特色為土地面積大、開發規模大，帶動龐大的企業總部、豪宅聚落成形，產業聚落有機會超越信義計畫區。

專家分析，屬於工業聚落的南港，大型土地多由台鐵、南港輪胎、台肥、國產等傳產業者擁有，近 10 年陸續完成土地重劃區，因此有較多待開發的大型土地。這些大型開發案大多規畫商用，包括國泰、三商、華泰合資為主的南港調車場 BR1，以及台灣人壽取得的台肥 C3 地上權、潤泰創新取得的南港商三特公辦都更案，便屬於前三大確定投資興建的開發案。

另外包括富邦人壽取得的大南港案、國產實業 BR-2 開發案，以及宏盛、遠雄、國建等建商陸續投入、將啟動廠辦、商辦、豪宅、飯店、商城的開發案總計超過 20 件、開發案量超過 2 千億，樓地板預估將再增加 60 萬坪以上。

再者，2019 年底、由南港輪胎自行投入興建的「世界明珠」佔地便達 9453 坪，規劃包括 2 棟辦公大樓、商場，6 棟豪宅大樓，為東區門戶計畫自辦都更第一案，總銷金額 1000 億元，土地大、規模大程度可見一斑。

專家直言，南港擁有高鐵、台鐵與捷運交通優勢，目前南港浮上檯面的開發案，鎖定跨國企業、國際化定位，南港因東區門戶計畫升格為國際盤，6 年後不僅超越信義計畫區，更將成為台北市最大頂級商辦、企業總部聚落，勢必循信義計畫區住宅發展模式，帶動高端住宅需求。

甲山林集團透露，「世界明珠」在聯強斥資 50.87 億，以每坪 100 萬元買下商辦棟 12 個樓層及 80 個停車位後，百坪豪宅規劃的住宅，也傳出 3 成銷售率，且每坪均價 150 萬元；5 月由壽險業者、財團得標的 2 筆土地，再次炒熱當地行情，更帶動住宅市場升溫。