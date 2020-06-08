統一投信奪定期定額扣款三冠王 後疫情時代投資善用+0策略

根據投信投顧公會資料，4 月份全體投信定期定額扣款筆數 68 萬筆，較新冠肺炎疫情發生前 (1 月份) 成長 10.41%，扣款金額 37.49 億元也同步成長 11.2%，顯然有不少投資人把握股災後低檔加碼。

以類型而言，扣款金額排名前十大基金主要是三類，即台股基金、中國 A 股或大中華股票基金、科技股票型基金。再看投信公司排名，以股票基金為強項且是各大基金獎常客的統一投信，在扣款筆數、金額及人數皆排名第一。

統一投信表示，根據歷史經驗，基金投資人若把握股災後的低檔黃金期加碼扣款，趁震盪打底時累積更多單位數，待日後行情回升，可加速提升報酬率。該公司目前推出 7 月底前申購旗下全系列基金享終身零手續費優惠，投資人可省下額外交易成本，持續使用「加」碼搭配終身「零」手續費的「+0」策略。

回溯試算 2008 年金融海嘯股災後三種投資情境，以台股加權指數為例，假設投資人在股災前 2008 年 6 月開始定期定額，碰到台股崩跌後加碼，報酬率只需 10 個月就翻正，若持續定期定額投資至 2010 年底，2 年半時間的報酬率高達 53.21%；就算沒加碼，只要不停扣，也有 35.64% 報酬率，若一遇股災就停扣，等到指數快回到原點才重新進場，報酬率只有 19.01%。

這波疫情大流行對很多國家經濟造成極大衝擊，美中關係惡化也為市場帶來不確定性，針對後疫情時代的定期定額操作策略，統一投信提供三大建議：

1．聚焦高成長潛力標的

定期定額分散進場的特性，最適合高波動、高成長潛力的股票型基金，長線投資要鎖定經濟與財政體質強健、有成長潛力的國家，能較快從衝擊中復原，而挑選的產業或企業須在全球具有競爭力且獲利持續成長的市場，長線報酬也能順勢成長。

評估疫情後全球經濟變化與未來趨勢，看好布局於美國或全球的科技股票型基金，以中國市場為布局重點的 A 股或大中華股票基金，防疫有成、受惠於疫情供應鏈商機及轉單效應的台股基金。

2．利用進階版「日日扣」

傳統定期定額一個月只有固定 3 個扣款日，申購或變更需 5 個工作日生效。「日日扣」則是天天都可以是扣款日，新申購或變更只要 1 個工作日，讓買進時點更彈性、金額更分散，投資成本更平均，是應對市場激烈波動最有利的方式。

3．持之以恆不停扣

股市行情變化太快，沒有人能精準預測高低點，追高殺低也無法發揮分散風險、均攤成本效果。拉長投資期間，堅持扣款 3 年至 5 年以上，經歷景氣循環後，投資效益就會逐漸顯現。





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