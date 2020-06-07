〈ETF大講堂〉疫情時期 這些電玩遊戲ETF最受惠

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發，對全球經濟帶來衝擊，不過電玩遊戲產業卻逆勢成長，疫情期間全球各地祭出居家和社交隔離措施，以遏止疫情持續蔓延，隨著消費者花更多的時間待在家中，也促使遊戲發行商、開發商、甚至串流媒體等等，幾乎所有的電玩遊戲產業受益。

迄今為止，電玩遊戲 ETF 的表現非常出色，包含 Global X 電玩與電競 ETF (HERO-US)、Roundhill BITKRAFT 電競和數位娛樂 ETF (NERD-US)、Wedbush ETFMG 視頻遊戲科技 ETF (GAMR-US)、VanEck Vectors 電動遊戲和電競 ETF (ESPO-US) 四檔 ETF 均大幅度領先於大盤。

電玩遊戲 ETF 表現優於大盤 (圖片：ETF.com)

不過，表現最佳的電玩遊戲 ETF 與表現最差的收益之間存在驚人的差異。迄今為止，HERO 上漲了 25%，而 NERD 僅上漲 12%。但是，仍然比 SPDR 標普 500 指數 ETF (SPY-US) 的表現來的更好，SPY 迄今已虧損近 5%。

SPY 迄今已虧損近 5%(圖片：ETF.com)

自今年以來，電玩遊戲 ETF 的資金流入持續強勁，總計有 2.13 億美元，佔當前該領域總資產規模 4.16 億美元的一半以上。

有趣的是，這資金並沒有流入最古老電玩 ETF，即 GAMR。實際上，該檔 ETF 自 1 月 1 日以來，已淨流出 460 萬美元。主因可能在於是 GAMR 的費用率相對較高，為 0.75%，而且過於廣泛的投資組合也可能使投資者卻步。

GAMR 淨流出 460 萬美元 (圖片：ETF.com)

此外，GAMR 也是唯一未在投資目標中明確涵蓋電競的電玩遊戲 ETF。目前全球電競市場營收達到 10 億美元，對於參與其中的遊戲發行商和開發商來說，電競已日益成為一個重要的獲利關鍵。實際上，電玩遊戲與電競之間的界線已經開始變得模糊，因為許多傳統 PC 和主機遊戲的大型開發商和發行商也已經向線上、多人遊戲拓展，迎向電競領域。

不過，疫情導致的全球範圍內封鎖，也迫使店競現場活動暫停，許多電競比賽改為在網上進行或取消，從而導致聯賽運營商、組織者和電競隊伍的營收損失，這也很可能是其他三檔電玩遊戲 ETF 回報率差距很大的最可能原因。