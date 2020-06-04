美股現況表明：其他因素都不重要 跟著聯準會做多者成當前贏家

獲利是否成長？整體經濟如何？估值是否便宜？據《彭博》報導，過去以來，這些都是投資股市的重要考量，不過這和美股自 3 月以來的反彈，可以說一點關係也沒有。

同樣的，這兩年推升股市的主要動力庫藏股，受到疫情影響也幾乎消失。據 TrimTabs Investment Research 數據顯示，上個月實施庫藏及併購的金額，降至僅 120 億美元，是過去 10 年來第二低。另一方面，股票發行激增，總發行額達到創紀錄的 940 億美元。

這是另一個例子，說明市場表現和過去主要觀察的指標逐漸沒有關係。市場在暴跌後轉為向上趨勢，在 10 週之內，股市市值增加 9 兆美元，那斯達克 100 指數自 3 月低點以來已飆升 38%，週三 (3 日) 一度超過歷史新高。

跟隨聯準會腳步者獲益

First American Trust 投資長 Jerry Braakman 表示，所有的一切都告訴人們，現在股市體質不佳，但這完全不妨害股價上漲。「市場不在乎估值。隨著聯準會繼續進場，正確的做法就是跟著聯準會下注。」

美股隨聯準會介入瘋漲 (圖: AFP)

Braakman 表示，市場的現況就是，想太多沒什麼用，趨勢成了最好的朋友，跟著做多的人享受到好處。

TrimTabs 分析師 Winston Chua 表示，新股的數量驚人，理應引起市場關注。「在其他所有條件相同的情況下，市場上的股票愈多，現有股票就愈難以上漲。」

反彈的趨勢隨著經濟的重啟，樂觀情緒還在上升。自 3 月聯準會採取緊急措施之後，投資者迅速接受趨勢，買進可能因在家上班受益的科技股及製藥股，隨著近幾週經濟重啟成為焦點，交易員開始擴大購買範圍，一些風險原本較高的股票，如銀行股及小型股，因為可能由反彈中受益最大，反而變成爭搶標的。

股市較過去更易受衝擊

在此過程中，避險基金和散戶投資人成為堅定的買家。根據高盛數據，今年個人投資者的交易活動幾乎增加了兩倍。

高盛策略師 David Kostin 表示，除了避險基金和散戶的部位增加以外，庫藏股減少也對美國股票供求的平衡構成了風險。公司回買自家股票急劇減少的後果，包括每股收益增長降低、股價波動性增加以及股票估值降低，這將使市場容易受到衝擊。

與此相較，投資人現在更擔心錯過行情。

Weatherstone Capital Management 基金經理人 Michael Ball 表示，聯準會官員及政府其他官員的談話基本上表明，他們願意採取一切措施，確保經濟重回正軌，這給投資者帶來了一種感覺，那就是股票確實沒有重大風險。

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