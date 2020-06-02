美股漲過頭？小摩：還有大量資金觀望 股市仍有上漲空間

美國失業率仍居高不下，近日又見政治動盪，但美股依然堅挺，是否有漲過頭的疑慮？儘管多位分析師均提出警告，但摩根大通 (JPMorgan Chase) 卻認為，情況可能正好相反。

摩根大通 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的分析師在最新的報告中，直接用標題表明了自己的觀點：「股市仍有很大的上漲空間。」

Panigirtzoglou 著重在資金的變化，他表示，總體而言，投資者仍在減持股票，過度買入股票的，僅限於 CTA 之類的動量交易策略。

動量交易藉助統計和數學分析，追隨最先出現的趨勢變動，做為交易策略，這使得他們在反彈時積極買入股票，Panigirtzoglou 指出，除了此類交易策略之外，幾乎沒有跡象表明投資者正在集體湧入股市。

(圖表取自 heisenbergreport.com)

摩根大通指出，在低利率和高流動性的背景下，非銀行投資者 (包括家庭、退休基金、捐贈基金和主權財富基金) 的股權分配，在未來幾年可能會上升到 49%。目前，這一比例僅為 40%，仍遠低於 2008 年金融危機後的平均水準。

(圖表取自 heisenbergreport.com)

特別是，如果參考美國銀行數據，今年以來，貨幣市場基金吸引了 1.2 兆美元資金，總資產為 5910 億美元的基金管理人，所持有的現金來到歷史罕見的高水準。

報告認為：「從中長期來看，投資者仍有大量空間可以增加股票配置。」

在資金分配的另一面，可以發現現金及債券持有的比例上升，現金占接近 38%，而債券來到約 22%，這都表明仍有大量的資金有望進入股市。

摩根大通認為，短期交易者可能因為槓桿使用或市場波動，在短期內拋售，或因為擔心損失擴大帶來市場賣壓，但這些都將是短暫現象，不太可能使今年的牛市脫離軌道。