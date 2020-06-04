鈊象Q2營收可望續寫新猷 再賺逾一個股本

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 5 月營收再站回 6 億元，續寫單月營收新猷，法人看好，第 2 季營收也可望再創高，單季 EPS 估將超越上季水準，續賺逾一股本，EPS 有機會再寫新高。

鈊象今年 1 月營收首度突破 6 億元大關，前 3 月營收並逐月走揚，且均站穩 6 億元之上，雖然 4 月業績稍微降溫，跌破 6 億元關卡，但仍達 5.94 億元的高檔水準，5 月則再度站回 6 億元，衝上 6.83 億元，續改寫單月營收新猷，營運動能相當強勁。

法人看好，在行動網路遊戲業績暢旺下，鈊象第 2 季營收可望延續第 1 季水準、續寫新猷，單季估也將再賺逾一個股本，獲利與 EPS 均有機會再創新高，今年營收也將逐季增溫。

鈊象董事長李柯柱表示，樂觀看待今年營運，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，持續投入新產品線開發，看好五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。

鈊象第 1 季單季稅後純益達 7.92 億元，季增 30.05%，年增 1.5 倍，每股純益 11.24 元，續寫單季純益與 EPS 新猷。