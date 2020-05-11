智冠Q1純益雙增5成 每股賺2.08元 寫9年新高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (11) 日公告第 1 季財報，受惠轉投資事業貢獻提升，遊戲新幹線經銷合作與代理遊戲表現亮眼，加上金融科技子公司藍新科技營運轉盈，帶動首季獲利攀揚，稅後純益達 2.54 億元，季增 53.9%，年增 49.83%，每股純益 2.08 元，寫近 9 年新高。

智冠第 1 季營收 19.21 億元，季增 27.64%，年增 28.17%，毛利率 51.28%，季減 3.92 個百分點，年減 3.57 個百分點，營益率 16.08%，季增 3.8 個百分點，年增 1.87 個百分點；稅後純益 2.54 億元，季增 53.9%，年增 49.83%，每股純益 2.08 元。

智冠集團近年來主力發展數位遊戲、網路廣告行銷以及金融科技三大領域，轉投資事業貢獻逐步提升，子公司遊戲新幹線第 1 季攜手宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，及代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，成功獲玩家青睞，遊戲新幹線首季營收年增 166%，獲利貢獻更超越去年全年；藍新科技在合併經濟規模效益逐漸顯現下，單季成功轉盈。

展望本季，《三國群英傳 M》持續加入全新遊戲元素，吸引玩家參與。代理人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》也將進行改版，本季在 2 款遊戲完整貢獻下，營運可望續創佳績。中華網龍自製研發的 3D MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，近期將陸續啟動測試活動。

IP 品牌授權方面，由智冠 IP 授權、紫龍遊戲開發的 3D 奇幻武俠 RPG 手遊《天地劫》，將於本月在中國展開首次測試。

金融科技事業子公司藍新集團，除持續拓展線上代收付業務經濟規模，並以線上金流經驗與技術利基布局線下市場，今年也全力推動《ezAIO 簡單收》線下多元收款整合服務，將陸續在全台千家中小型連鎖、個人商店等佈建使用，全面建構多元支付的便利平台。