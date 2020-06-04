想定存美股？靠尖牙股ETF也可以

想如同存優質台股一樣，買進亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果等美股？法人表示，尖牙股指數報酬率亮眼，優於其他美股指數，建議可以透過尖牙股 ETF，長期定期定額存美股。

小資族買不起台灣科技龍頭股台積電，也怕持有單一股票風險高，會以價格較平民且有分散風險效果的 ETF 來入手，逐步累積持股。看好美股的人，亦可如法炮製，買進尖牙股 ETF，即可投資全球科技巨頭。目前台灣已有尖牙股 ETF - 統一 FANG+ETF(00757)，涵蓋亞馬遜、臉書、谷歌、蘋果與特斯拉等全球最頂尖的創新科技公司，股價不到 3 萬元，很適合小資族入手投資美股。

美股指數定期定額報酬率，尖牙股指數最出色。根據彭博資訊回溯試算，比較美股大盤及產業分類指數的定期定額報酬率，NYSE FANG + 尖牙股指數，一年、三年、五年報酬率分別為 28.94%、47.80%、108.64%，幾乎以倍數方式在增長；代表美股大盤的標準普爾 500 指數，報酬率分別是 1.92%、9.51%、22.88%，表現最落後；以硬體晶片設計製造產業為主的費城半導體指數，報酬率依序是 12.58%、34.56%、79.96%，僅次於尖牙股指數。

至於傳統上在科技版塊較常被關注的兩個指數，聚焦中大型科技股的那斯達克 100 指數，一年、三年、五年的定期定額報酬率為 15.24%、33.14%、61.19%；每當出現新流行病後總得到特別關注的那斯達克生技指數，則為 19.66%、22.59%、29%。

資料來源：Bloomberg，回測試算方式為每月底投入 1 萬元，統計至 2020 年 5 月。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商，電動車與自駕車等大型成長產業個股，多數成份股受惠於新型態商業模式，過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。如今，疫情帶來全球化的新形態經濟模式，包括：電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公，尖牙股指數成份股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點，未來也將是市場資金持續關注標的。

袁永騰指出，小資族定期定額投資美股要擴大報酬率，最好選擇同時具備三高特性的標的，即高波動、高 Alpha（α）、高成長潛力。尖牙股指數不只具有波動度，更重要是有創造優於大盤的超額報酬，長線趨勢向上。而且，直接在台灣股市買進尖牙股 ETF，比透過券商複委託買美股的交易成本低，也沒有在美國股市買 ETF 的稅賦問題。

尖牙股 ETF 追蹤指數為 NYSE FANG + 尖牙股指數，成份股篩選方式有別於傳統模式，精選十檔流動性佳、主題明確、營運獲利跨領域的創新趨勢龍頭股，每一檔皆為均等權重，包括 FAANG 這類型科技新創公司以及新經濟股例如：臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、字母 - 谷歌母公司、特斯拉、推特等，採取完全複製法被動式操作以貼近指數成分股權重。