南韓檢方向法院聲請三星少東李在鎔的逮捕令

南韓檢方在週四 (4 日) 針對三星電子副會長、暨三星集團掌門人的李在鎔，以及另兩名前公司高層，向法院聲請逮捕令。理由是發生在 2015 年的集團旗下兩家公司爭議合併案，其中涉及了會計詐欺。

據《韓聯社》週四 (4 日) 報導，南韓首爾中央地檢於 4 日時，向法院聲請三星電子副會長暨集團掌門人李在鎔等人的逮捕令。其中包含了前三星電子副會長兼未來戰略室室長的崔志成，以及前三星集團社長兼未來戰略室組長的金鍾重。

三星電子副會長暨集團掌門人李在鎔 (圖片：AFP)

南韓檢方針對發生在 2015 年的三星集團旗下兩家公司合併，還有李在鎔繼承集團經營權的疑似不法，持續對三星集團的司令塔「未來戰略室」(現已廢止) 進行調查。

檢方認為三星物產與第一毛織在 2015 年合併，還有其後的三星生物製劑 (Samsung Biologics) 會計造假，是受三星集團總部指示所為。目的是為了確保李在鎔能順利的繼承集團經營。

李在鎔在上月底，也曾經為此而兩度被南韓檢方傳喚調查。希望釐清李在鎔與三星生物製劑 (Samsung Biologics) 的會計舞弊是否有關，還有他在當時是以何種方式來聽取集團經營權的繼承工作報告等。