軟銀創設上億美元基金 支援有色人種創業

軟銀集團 (SBG、9984-JP) 成立新基金，將針對黑人等有色人種所創設的企業，投資 1 億美元資金。

軟銀集團董事長兼公司社長孫正義，在週三 (3 日) 晚間的推文上，對外公布了這項訊息。這也是因為受到上月 25 日在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市 (Minneapolis)，一名 46 歲的非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 遭白人警察壓頸致死，引發了一連串的抗議事件而受到啟發。

孫正義在推文中表示，軟銀集團將新設一檔名為「Opportunity Growth Fund」的基金，投資金額達 1 億美元。

他在推文中強調，軟銀集團譴責人種歧視，他個人也認為人種歧視令人感到悲傷。為了打破那些阻礙黑人及拉丁裔創業家蓬勃茁壯的各種不平等，是該集團為何決定成立這檔基金的原因所在。

孫正義在 3 日晚間的推文 (圖片來源：Twitter)

軟銀集團營運長 Marcelo Claure，也在集團內部的電子郵件中表示，這檔基金即將在近日內成立，他們會投資那些利用科技來對既有商業模式進行改革的企業們。且有別於以往，他們也不會從投資對象那裡收取管理報酬，希望能夠有更多的資金可以交到有色人種的創業家手上。