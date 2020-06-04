油價低檔 國內線航空票價睽違4年多首降 最快月底生效

國際油價走跌，今年 4-6 月國內線航空燃油平均價格低於調降門檻，民航局表示，航空公司已呈報調降票價申請，降幅仍在審查評估，最快 6 月底生效，此次調降也成為國內線睽違 4 年多來首度降價。

受疫情影響，國際油價自 4 月起崩跌，美國西德州原油期貨一度逼近 10 美元關卡。根據統計，國內線航空燃油牌價 4 月每公升來到 10.93 元、5 月進一步降至 7.31 元、6 月略回升至 8.8 元，近三個月平均價格為每公升 9.01 元，已低於調整門檻 10.72 元。

國內航空票價自 2014 年實施浮動票價公式，由民航局管控上限，適度反應國際油價變動，以中油每月初公告的國內航空燃油價格為依據，目前共有 3 個調整門檻，分別是每公升 21.74 元、16.23 元及 10.72 元。

遠東航空公司日前停航後，國內線市場由華信、立榮、德安經營，依照規定，油價大跌，連續三個月平均價格低於門檻，3 家航空公司必須呈報調降票價。

民航局指出，國內線新票價正在審查中，調整幅度尚待評估，預計最快本月底就會生效，上次國內線調降票價時間為 2015 年 10 月，因此，此次將是睽違 4 年多來首度降價。