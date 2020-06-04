經部7年斥百億補助 爭取國際大廠來台布局半導體、5G、AI產業鏈

經濟部今 (4) 日在行政院會上，提報高科技研發中心「領航企業研發深耕計畫」，初步規劃未來 7 年將斥資 100 億元，鼓勵國際大廠來台提出具有領航性的研發計畫，補助最高 5 成，主要鎖定新興半導體、新世代通訊及人工智慧三大領域，預估每年帶動 400 億元的研發投資。

經濟部技術處處長羅達生說明，領航企業研發深耕計畫以研究 (國際大廠在台深耕研發)、共創 (台商與國際大廠共同創新) 及發展 (帶動台商發展應用加值及服務) 作為主要推動架構。依據目前國際趨勢、台灣優勢及市場態勢，將優先推動三大核心科技，包括新興半導體、新世代通訊及人工智慧。

羅達生表示，看好三大核心科技高成長、高價值及高關聯特性，其中，新興半導體產業囊括下世代記憶體、高頻高功半導體；新世代通訊則包含開放式 5G 網路新架構、低軌道衛星；新興 AI 模型與平台。

至於由誰來做？羅達生表示，希望來台投資的國際大廠要具有領航性、共創性、在地性三大條件，領航性意即國內外尚未具體成熟的技術，可促使我國產生領導型的技術；共創性則是產生策略性的產品、服務或營運模式，創造產業鏈整體價值；在地性方面，須進行國內企業上中下游或跨域整合，建立新型態產業聚落。

羅達生強調，領航企業研發深耕計畫補助款最高 50%，即業者須提出至少 50% 自籌款。

經濟部次長林全能指出，初步擬定未來 7 年將投入百億元經費，提供國外大廠研發計畫補助款，除政府出錢，也希望產業界積極投入經費來進行，因此，業者自籌款至少須達 5 成，補助金額多寡端賴廠商提出的技術層次、帶來關連價值的創造等而定。

林全能表示，預估此計畫可帶動廠商每年投入至少 400 億元研發經費、6350 位研發與營運人才參與，申請須知 6、7 月就會出爐。

經濟部預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動 2025 年產值 468 億元、衍生應用 4000 億元；新世代通訊產業涵蓋開放式 5G 網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在 2025 年達到 5700 億元；帶動台灣人工智慧產業解決方案在 2025 年產值達 3600 億元，打造產業 AI 化附加價值到 2025 年累積達 7500 億元。