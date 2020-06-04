〈貿協打醫療國際盃〉聚陽營運脫離谷底 Q3重返旺季

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平今 (4) 日表示，第二季將是營運谷底，第三季在客戶門市逐漸重啟，遞延訂單出貨，狀況可望較第二季大幅回溫，法人看好，聚陽第三季營收將重返 70 億元以上旺季水準。

周里平分析，疫情期間，美系零售客戶因銷售生活必需品維持營運，狀況比品牌客戶專賣店來的好，隨著疫情放緩，品牌客戶店面也重新營業，之前遞延的單子重啟出貨。

另一方面，疫情帶動居家、休閒等服飾需求，一來一往也抵消戶外、運動服飾銷售動能放緩影響，周理平認為，第二季是全年低點，4 月更是低點中的低點，5 月營收已經反彈，預計 6 月會比 5 月好，第三季則會較第二季大幅回溫，不過第四季能見度還是較差，加上美國暴動是否會成長期也要觀察。

而聚陽也切入防護衣領域，由於需求強勁，聚陽也在嘉義增設新產線，目前月產能約達 50 萬套，隨著政府開放外銷，可望挹注新一波營收動能，今年防護衣營收占比可望達 5-10%。

法人則指出，第三季為聚陽傳統旺季，加上全球各地經濟活動陸續重啟，預計營收可望繳出 70 億元以上的旺季水準，聚陽前 5 月營收 14.39 億元，年減 17.9%。