匯豐、渣打銀行公開表態 支持港版國安法

兩家總部設於英國的銀行匯豐 (HSBC) 及渣打銀行 (Standard Chartered)，週三 (3 日) 公開表態，支持北京政府的港版國安法，與英國政府的主張不同調。

匯豐銀行 (0005-HK) 在中國社群媒體發表文章，支持此一立法。文章表示，在「一國兩制」的原則下，公司尊重和支持所有能夠穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律。

匯豐銀行總部位於倫敦，但在香港成立，直到 1993 年才將總部遷到倫敦，在中國擁有重要業務，香港依然是其最大的市場。

同樣在亞洲擁有重大業務的渣打集團 (2888-HK)，也發布聲明，認為港版國安法可以幫助維持香港的長期經濟和社會穩定。聲明並稱，「一國兩制」原則是香港未來成功的核心，也一直是工商界信心的基石。

在北京通過港版國安法之後，歐盟外長們表達對北京在香港的行動「嚴重關切」，英國由於不再是歐盟成員國，並沒有參加歐盟的呼籲。不過英國首相強生 (Boris Johnson) 發文表示，如果中國繼續推進香港國安法的計畫，他將為多達 300 萬香港人提供在英國避難和展開新生活的機會。此舉也進一步升級了英國與北京的緊張關係。

與兩家英國銀行不同，日本投資銀行野村 (Nomura) 表示，正在審視其在香港的業務規模。銀行執行長 Kentaro Okuda 表示，儘管香港仍是日本以外最重要的亞洲樞紐，但現況和以往有些不同。

至港股午盤，匯豐控股上漲 15%，渣打集團上揚 2.6%。