京東通過上市審查 最快下周啟動申購

週五 (5 日) 外媒報導，港交所宣布京通過上市審查，意味著京東將進行申購作業，在公開的審查內容顯示，這次京通回歸香港上市取得的資金將投資於以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，進一步提升客戶體驗及提高營運效率，這項投資包含零售、物流及客戶參與度等方面。

市場認為比照網易上市的進度，京東最快將在 6 月 8 日進行申購，6 月 12 日截止，預估 6 月 18 日掛牌。外界猜測這次京東募集資金約 30 億美元。

同時京東的最新持股情況，其中創辦人劉強東持股 4.485 億股，比重 15.1%，投票權為 78.4%。騰訊則持股 5.272 億股，比重 17.8%，成為京東最大股東，但投票權只有 4.6%。Walmart 持股 2.89 億股，比重 9.8%，投票權為 2.5%。

而這次京東在香港二度掛牌主要承銷團隊包含美銀、瑞銀及中國中信證券。

京東是中國僅次於阿里巴巴的第二大電商平台。京東與中國其他主要電商平台差別在於，平台上銷售更多自營商品，並擁有自營的京東物流。疫情衝擊電商產業，使得京東自營的業務模式具備優勢，也交出優於預期的第一季成績單。

但京東之前因京東物流虧損、投資等因素，業績承壓，2017 與 2018 年在主業出現虧損。不過 2019 年公司業績逐漸復甦已轉虧為盈。

京東因為業績好轉，其股價走勢優於中概股中的同業，過去 1 年漲幅已累積大漲約 1 倍。

資料來源: investing.com, 京東股價日線走勢

信誠證券聯席董事張智威透露，目前已經收到很多客戶詢問京東的上市情況。他表示依照過去經驗來看，若新股上市前有大量客戶詢問，一般上市後表現會更出色。