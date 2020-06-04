台股漲73點站穩11300點 外資連4買 三大法人買超69億元

美股周三全面大漲，加上熱錢持續匯入亞洲，台股今 (4) 日早盤在權王台積電領軍下，一度漲逾百點，但隨著賣壓調節，股王大立光翻黑，指數漲幅略為收斂，沒能站穩 11400 點，終場仍上漲 73 點，守住 11300 點關卡，三大法人買超 69.21 億元，其中，外資已連續 4 個交易日買超。

台股早盤一度衝上 11425.42 點，終場收在 11393.23 點，上漲 73.07 點，漲幅 0.65%，成交值連續 2 日超過 2000 億元，達 2016.82 億元，顯示熱錢流入帶動資金行情熱絡。

統計三大法人買賣超情形，外資昨日在集中市場大買 176 億元後，今日持續買超 44.82 億元，呈現連 4 買；而投信買超 17.32 億元，為連 8 買；自營商也買超 7.06 億元，三大法人合計買超 69.21 億元。

觀察權值電子股表現，台積電在昨天三大法人聯手敲進近 2 萬張下，股價突破 300 關，加上昨夜 ADR 大漲，推升今日股價漲至 306 元，漲幅 1.6%；鴻海則一路在平盤附近遊走，收在 78.4 元，小漲 0.38%；大立光早盤後翻黑，摔落 4300 元關卡，跌幅 0.7%；聯發科漲多拉回，以 490 元平盤作收；面板雙虎昨日獲外資買超近 13 萬張，今日互有漲跌，友達下跌 1.4%、群創則漲 1%。

儘管聯發科回檔整理，但 IC 設計族群普遍獲得買盤青睞，除了譜瑞 - KY、信驊等高價股外，部分資金也轉向其他中低價個股，系微亮燈漲停，驊訊、世芯 - KY 漲約 4%，立積、盛群、敦泰、聯詠等也在盤面上表現。

業界傳出，中興因應中國官方下達全力衝刺 5G 基建的任務，對台灣協力廠強力拉貨，近期 5G 應用訂單塞爆，激勵楠梓電強攻漲停、騰輝 - KY 漲逾 2%、泰碩小漲 0.3%。

上市族群中，除電通、化工、光電、水泥、造紙指數收黑外，其餘均收紅，其中玻璃指數表現最強勢，大漲逾 7%，其次為資訊指數，漲幅 1.27%，表現最弱勢為造紙族群，小跌 0.95%。