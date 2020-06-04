〈台股盤中〉台積電領軍多頭衝鋒、汽車生技助攻 站穩11300點關卡

台股今 (4) 日搭美股多頭順風車，在權值龍頭股台積電領軍、汽車與生技族群助攻下，價量齊揚，早盤高點衝上 11425.42 點，盤中在賣壓調節下略有拉回，但仍穩守 11300 點關卡，站穩年線，預估成交量可望衝破 1800 億元。

不受美國暴動影響，美股靠經濟數據加持連日翻揚，道瓊工業指數大漲超過 500 點，台股挾美股多頭氣勢連續 4 天交易日走揚，費城半導體漲幅近 3%，持續朝 2 月波段高點靠攏。受美股半導體激勵，權值龍頭股台積電盤中大漲 4 元，股價站穩 300 元關卡，繼續扮演支撐盤勢要角。

半導體族群中，嘉晶盤中在多單搶進下，股價大漲逾 8%，世芯 - KY 股價也有 5% 以上漲幅，持續站穩月線，另外包括愛普、順德、虹冠電等個股，也在多單敲進下，帶領股價翻紅。

汽車族群也是今天買盤敲進重點，包括劍麟、宏旭 - KY 盤中大漲逾 5%，廣華 - KY、裕隆盤中也有 4% 以上漲幅，智伸科、帝寶、宇隆盤中也有超過 3% 的漲幅。

生技概念股出現買盤換手，隱形眼鏡廠晶碩 5 月營收創今年來新高，在買單敲進下，股價攻上漲停價 159.5 元，站穩月線；醫材廠和康生股價同樣直奔漲停，盤中股價暫收在 28.8 元。

至於先前挾疫苗研發議題加持的國光生，今天仍受多單青睞，盤中漲幅高達 3%，寶齡富錦、亞諾法股價則略有拉回，股價在平盤附近整理。

