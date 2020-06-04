【群益投顧】資金行情持續發酵 大盤溫和放量高檔震盪

一、盤勢分析

美國前 1 個交易日因公佈 5 月份 ISM 非製造業指數小幅回升至 45.4%，小非農 ADP 數據略優於市場預期，加上 EIA 公佈上週原油庫存減幅達 207.7 萬桶，多項消息面利多激勵航空、金融與芯片類股走升，終場美四大指數全面收高，其中費城半導體與道瓊分別上漲 2.87% 與 2.05%，漲勢相對強勁。台股今 (4) 跳空開高 53.78 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 73.07 點，成交量 2016.83 億元。盤面上以 IC 設計、蘋概、半導體暨材料設備廠、被動元件、工業電腦、NB、PCB、線上遊戲、汽車零組件等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

大盤經過逾 1 個月的橫向整理後，昨日因台幣走強加上外資買盤回籠，籌碼經換手後量能放大，推升指數翻揚走高，惟今日指數開高後遇調節賣壓，跳空缺口後續尚待回補，預估台股短期將守穩在半年線之上高檔整理。另外，櫃買市場隨類股輪動下，指數持續走升並突破前波高點，維持盤堅格局。

操作策略上，近期可留意投信自 5 月底開始佈局或外資回補買盤之標的，並篩選技術面為多頭架構的個股，沿短期均線之上拉回時穩健佈局。

半導體暨材料設備廠，精測 (6510)5 月累積營收年增 55.73%，在 5G 逐步進入商轉下，供應鏈備料需求提高，帶動垂直探針卡(VPC)、智慧型手機應用處理器(AP) 等檢測業務成長，第 3 季營運展望將漸入佳境。京鼎(3413)4 月累積營收年增 31.07%，隨美系客戶遞延訂單入帳，客戶重啟拉貨，加上京鼎提升微污染防治設備機台的出貨比重，增添新的營運成長動能。

隨政府推出振興券的刺激方案，可望帶動國內餐飲、民生必需品等消費回溫。

美食 - KY(2723) 受限於疫情衝擊短期營運，影響 4 月累積營收年減 19.81%，但隨著各國解封並恢復商業活動後，加上原先競爭者瑞幸咖啡的客戶流失下，85 度 C 的市占率有望提升，帶動營運表現回穩。

寶雅 (5904) 首季每股純益 5.05 元，優於去年同期 4.65 元，今年展店計畫受到疫情影響放緩，但競爭對手美華泰於 5 月底退出市場後，寶雅在連鎖美妝百貨的市占率已超過 9 成，隨自有倉儲配送率提升至 100% 以降低物流成本下，毛利表現持穩，在振興券推出後，可望刺激買氣回溫，營運動能逐步成長。

個股焦點上，欣銓 (3264)4 月累積營收年增 16.89%，受惠於 5G、安控與車用電子等終端應用擴張，智慧型系統單晶片(SoC) 與電源 IC 的業務提升，加上欣銓積極拓展高效能類比與射頻等晶片檢測，第 3 季營運表現將維持高檔，激勵近期股價呈現勁揚的走勢。

三、強勢股

電子：

精測 (6510)、楠梓電 (2316)、系微 (6231)、台表科 (6278)、璟德 (3152)。

非電：

晟德 (4123)、豪展 (4735)、台玻 (1802)、智擎 (4162)、劍麟 (2228)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據