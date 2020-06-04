餐飲業業績報喜第一炮 王品5月營收月增超過6成

餐飲業 5 月市況明顯回溫，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (4) 日率先報喜，5 月合併營收 13.95 億元，月增幅達 61.4%、年減 3.94%，為今年以來次高；其中，台灣事業群營收 9.6 億元，創 2016 年以來同期新高紀錄，月增幅達 57.2%、年增 6.77%，推升 5 月營運回穩，王品表示，樂觀看待市況逐步走出疫情谷底，穩健向上。

累計前 5 月，王品合併營收 52.18 億元，年減 24.02%。

王品指出，隨著民眾外出用餐消費信心回升，以及母親節聚餐效應帶動，5 月台灣事業群業績逼近 10 億元水準，月增幅高達 57%，占整體營收近 70%。

其中，無畏疫情按原訂計畫推出的全新吃到飽品牌「和牛涮」，是王品集團首度從套餐、單點料理跨入吃到飽市場，開幕至今訂位踴躍，疫情期間仍拚出單月單店千萬業績。

王品也指出，3-4 月疫情嚴峻期間積極推動外帶外送服務，即便 5 月來客明顯回籠，外帶和外送仍占台灣業績近 10%，顯示短期內創造良好聲量，並藉此開發許多年輕新客源的效益發酵。

對於中國事業體，王品說明，5 月營收為 4.3 億元，月增 71.57%，營運已回復到過往水準的 85%，尤其王品、西堤等主力品牌更超過 90%，高於中國餐飲業整體平均回復至 57% 的水準，已恢復單月獲利狀態。

展望後市，隨著疫情持續趨緩，且政府「振興三倍券」將於 7 月 15 日上路，王品正著手規劃振興券的加碼優惠，期進一步刺激消費意願、提升營收。