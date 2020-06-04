筆電+基地台出貨旺 泰碩5月營收年增7成 創同期新高

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (4) 日公布 5 月營收，受惠筆電、桌機需求強勁，加上 5G 基地台中的主動天線 (AAU) 持續放量出貨，單月營收 5.3 億元，月減 10.32%、年增 70.51%，創同期新高；累計前 5 月營收 21.44 億元，年增 32.61%。

泰碩表示，雖然第 2 季手機銷售停滯，但疫情帶動筆電、伺服器需求強勁，此外，5G 基地台中的主動天線 (AAU)，自第 2 季開始放量出貨，後續也將照客戶進度持續出貨。

泰碩為中興通訊主要供應商，據中興對供應鏈釋出目標，今年 5G 基地台市占率將從 4G 時期的 30%，提升至 40%，法人看好，在 5G 基地台擴增下，泰碩可望受惠。

泰碩將於明 (5) 日召開股東會，董事長余清松在至股東報告書中提到，5G 商轉進度加快，需要比 4G 多出數十倍的基地台設置，讓人工智慧、物聯網與雲端運算更加強大，公司近年也加速轉型布局 5G 網路建設及智能終端應用。

此外，與客戶共同開發的 AAU 及手持裝置的超薄熱管、均溫板等產品，可滿足今年 5G 電信商大量開台需求及智能終端巨大市場。