疫情急單湧進 雙鴻4月營收突破10億元關卡 創新猷

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收，受惠新冠肺炎改變辦公模式，湧進急單，營收突破 10 億元、來到 10.34 億元，創歷史單月新高，月增 11.22%、年增 21.74%；累計前 4 月營收 32.76 億元，年減 0.77%。

董事長林育申曾表示，雖然第 1 季遇上過年及新冠肺炎疫情導致中國廠區延後復工，不過筆電需求量增加，訂單能見度已可看到 6 月，營運可望落底回升，估第 2 季營收季增 35%，全年則可望年增 15% 以上。

林育申認為，除筆電需求增加，整體 5G 趨勢沒變，待疫情趨緩後，下半年 5G 手機、伺服器、資料中心等需求仍強勁，下半年營運將優於上半年。

此外，雙鴻因經歷美中貿易戰、新冠肺炎疫情，旗下客戶要求分散生產基地、避免產能過度集中，目前已鎖定好廠房，預計投入資本金不逾 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元)，設立泰國子公司，預計今年底投產，明年量產。

雙鴻第 1 季稅後純益 1.43 億元，季減 32.22%、年減 23.92%，每股純益 1.68 元，寫近 6 季以來低點。