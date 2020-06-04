印度製造在路上！蘋果、三星、其他OEM有望提高印度當地產量

由於中國在新冠肺炎 (COVID-19) 爆發期間成為重災區，促使全球許多硬體和科技公司重新衡量商業計劃，並考慮將製造轉移到中國以外地區，對此泰國、印度和越南等國家正試圖抓住機會。

印度中央政府和州政府正提出了誘人的激勵措施來吸引蘋果、三星、其他 OEM 等公司，印度政府放寬了阻礙生產的相關規定，並刪除了某些有爭議的條款，受此激勵，印度三星、蘋果 (AAPL-US) 的產品產量，皆已有所增加。

目前，蘋果在印度地區的 iPhone 銷售額達到 15 億美元，但是其中僅有不到三分之一是在當地生產的。蘋果如今正在考慮將近五分之一的生產能力從中國轉移到印度，並通過富士康和緯創資通等合作製造商擴大印度當地的生產業務，未來五年內投資規模可能升至 400 億美元，也可能使印度成為蘋果商品最大出口國。

印度當地官員透露，正在與蘋果商討讓第三家蘋果的供應商和碩 (4938-TW) 開始在印度進行生產製造。

在 2018 年，三星於印度諾伊達開設了一家工廠，如今三星已成為印度第二大智慧型手機大廠，擁有 5 億智慧型手機用戶，先前 2017 年，該公司宣布投資 6.2 億美元，以使三星在印度地區的產量翻倍，現在，三星正在向印度地區業務投資 5 億美元，並在新德里郊區建立製造工廠，生產顯示器。

印度政府放寬了規範，並對 PLI (Product-Linked Incentive) 政策進行了更改，該項政策是印度政府為吸引外國手機品牌設廠所制定。印度政府希望能吸引大規模的智慧型手機製造商到印度，並增加從印度的出口。

根據新計劃，政府希望到 2025 年將印度智慧型手機的出口額從不到 30 億美元增加到 1000 億美元。

先前，有報導指出，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 曾與蘋果、三星、本土手機製造商 Lava 等科技巨頭的高管會面，以啟動這一程序。當局也認為，一旦政策出台，其他大型製造商，像是 Vivo 和 Oppo 等，也可能會加入。該政策預期將於 8 月 1 日開始實施。