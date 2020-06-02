印度遭降評 穆迪砍一階至最低投資級 

穆迪週一 (1 日) 將印度主權債信評調降一級至最低的投資級，理由是莫迪政府在緩解經濟長期趨緩面臨挑戰，政府本身的財政體質也逐漸惡化。

穆迪將印度長期外幣信用評等從「Baa2」調降為「Baa3」，並維持「負面」展望。

穆迪表示，雖然新冠肺炎疫情的衝擊並不是直接導致信評調降，但疫情讓印度信用狀況原本就存在的弱點更為脆弱。

標普 (S&P)、惠譽(Fitch) 給予印度「BBB-」信評，和穆迪對印度信評最新評估相同，但前兩家信評機構公司對印度前景相對樂觀，給予「穩定」展望。

穆迪在 2017 年 11 月將印度信評由 Baa3 調升到 Baa2，被視為對莫迪政府改革措施的肯定。如今穆迪認為，莫迪政府以改善印度財政體質為執政架構的核心，至今沒有發揮應有的成效。

莫迪政府宣布一系列措施幫助窮人和小企業度過疫情衝擊，但穆迪認為這些措施無法帶動印度經濟恢復元氣，回到不久前看起來可以輕鬆達標的 8%。

早在疫情最糟情況降臨印度之前，印度在止於 3 月底的去年度財政赤字就未能達成原定目標。在疫情影響下，本年度財政赤字只會繼續擴大。

印度金融市場對穆迪降評消息反應大致淡定。印度 NIFTY 期貨持平，連四日由解封帶動的漲勢中止；一個月美元 / 盧比合約由貶轉升，上揚 0.1% 至 75.84。