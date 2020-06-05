〈能源盤後〉OPEC+成員高度遵循減產配額 WTI連3日收高

週四 (4 日) 交易，原油期貨價格上漲，數據顯示產油國高度遵循減產協議，令 WTI 價格連 3 日上漲，但市場也質疑現行減產規模在本月底到期後延長施行的可能性，縮限原油漲幅。

OPEC + 尚未宣布新的會議日期。先前報導稱，OPEC + 原本有意將定於下週的會議提早到本週四召開，期待落空對原油價格構成壓力。

大宗商品數據追踪者 Kpler 週四在推特上表示，OPEC+ 5 月份每日減產約 860 萬桶，減產協議遵循度達 89%。若要達到 100%，OPEC + 仍需要再增加減產 110 萬桶 / 日，才能達到 5 月至 6 月底每日減產 970 萬桶的承諾。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，將現行減產規模延長實施一個月，這一點「可能已經敲定且正在發揮作用，但 OPEC 似乎仍想延長減產，更久的時間。然而，伊拉克不遵守的行為似乎是一大癥結。」

「沙烏地阿拉伯和俄羅斯都放話不准作弊者搭便車，倘若伊拉克遵循減產協議，到今年年底前可維持這歷史性減產。」Flynn 說。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.3%，收每桶 37.41 美元，稍早觸及低點 36.38 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 20 美分或 0.5%，收每桶 39.99 美元，Brent 最前月契約價格已經連續 6 日收高。

根據道瓊市場數據，Brent 原油和 WTI 原油價格已連續第三日創 3 月 6 日以來最高收盤價。

路透報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經同意將現行減產 970 萬桶 / 日的協議延長實施至 7 月底，但他們的支持建立在奈及利亞、伊拉克等成員也必須遵守減產配額的前提下。

Acadian 資產管理公司副總裁兼投資組合經理人 Michael Ponikiewicz 表示，「由於實物市場仍處於過剩，且需求數據還沒有支撐力，OPEC + 成員仍有強烈意願保守運作，並避免供應端拖累重新平衡過程的風險，直到全球需求能再次穩定立足。」

Ponikiewicz 指出，「4 月的油價走勢促使以沙烏地阿拉伯為首的 3 個 OPEC 成員加入擴大減產 120 萬桶 / 日的協議，讓有效減產幅度提高至近 1100 萬桶 / 日，展現其重新平衡實物市場的承諾。」

Alerian 研究部門主管 Stacey Morris 表示，「鑑於 COVID-19 的需求逆風，在全球石油市場的平衡行動中，美國頁岩油和 OPEC + 之間仍存有很脆弱的關係。隨著價格回升，一些美國石油生產商也會開始討論恢復先前停產的數量，但另一方面 OPEC + 卻要推進減產。」

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 1.149 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 1.0741 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上升 0.05%，收每百萬 Btu 1.822 美元。

EIA 週四報告稱，截至 5 月 29 日當週，國內天然氣供應增加了 1020 億立方英呎，低於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量增加 1110 億立方英呎。

交易者也持續關注位於大西洋的暴風雨，觀察是否對墨西哥灣能源生產帶來風險。根據國家颶風中心的說法，Cristobal 熱帶風暴週四減弱成低壓。