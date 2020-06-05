俄羅斯能源部證實 OPEC+會議將於週六展開

《彭博》引述一位與會代表說法稱，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將於本週六 (6 日) 召開線上會議，俄羅斯能源部稍後證實此項消息，會議上將就延長現行減產協議進行討論，甚至考慮制定新規，以敦促伊拉克、奈及利亞等未能遵循減產配額的國家落實協議。

一位 OPEC+ 代表稱，在經歷一週辯論後，沙、俄兩國在伊拉克問題上達成暫時共識，他們要求伊拉克繼續遵循減產協議，並補償過去未遵守的減產配額，另外兩位 OPEC+ 消息人士稱，沙俄已同意將現行減產協議延長至 7 月底，且沙國還在努力將減產進一步延至 8 月底。

外媒指出，OPEC 將在週六 (6 日) 維也納時間下午 1 點 (台灣時間晚上 7 點) 召開會議，OPEC+ 會議定於 2 小時後以線上形式進行。

截至台北時間週五 (5 日) 下午 18 時許，布蘭特原油上漲 3.18%，暫報每桶 41.26 美元，西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.41%，暫報每桶 38.31 美元。

布蘭特原油 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

據 OPEC+ 三位消息人士表示，延長協議與否取決於產油國的減產執行率，且 5、6 月產量超過配額的國家必須承諾遵循協議，並同意 7-9 月進一步減產，來彌補此前的產量過剩。

不過，對伊拉克來說，要符合新的減產條件仍較困難，據《彭博社》計算，伊拉克上月減產量僅不到配額規定的一半，若要進行全面補償，伊拉克必須再減產 24％至約 328 萬桶 / 日。

至於安哥拉、哈薩克共和國和奈及利亞三國 5 月產量也都超過 OPEC+ 制定配額，但他們昨日稍早皆保證將提高減產執行率。

伊拉克、奈及利亞、哈薩克及安哥拉 5 月皆未能達到 OPEC+ 減產協議要求的配額 (圖：Bloomberg)

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