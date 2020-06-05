〈台股盤前〉資金堆砌台股日K連4紅 能否站穩年線得看權值三王

台股在外資簇擁下連續 4 天走揚，指數一度突破 11400 點，儘管盤中拉回修正但仍穩守年線關卡，但在美國經濟數據欠佳拖累美股回檔陰影下，今 (5) 日能否延續多頭氣勢，端看資金是否續捧權值三王。

台股昨天帶量上攻，資金行情助攻下由權值龍頭台積電發動攻勢，汽車、生技、玻璃等助攻，推升指數一度勁揚逾百點突破 11400 點，頗有朝 3 月波段高點 11500 點叩關氣勢，但受美股期貨翻黑拖累導致漲幅收斂，但終場仍守住 11300 點，成功守住年線。

在資金動向部分，三大法人與公股行庫同步站在買方，其中外資單日買超 44 億元，累計本周以來已經大買近 400 億元；投信更是連續 8 個交易日買超，買超金額約 90 億元。

法人表示，台股本周搭上美股多頭順風車，在內外資聯手力拱下由半導體、電子族群發動攻勢帶領指數走揚，然而美國最新公布的初領失業補助人數攀升，引發美股拉回整理，恐將成為左右台股的關鍵因素。

法人指出，今天適逢大立光、鴻海兩檔權值股公布 5 月營收，營收表現與後市展望恐將影響股價走勢；而對於盤勢有舉足輕重地位的台積電今天能否繼續上攻，也將成台股能否繼續站穩年線繼續上攻的關鍵。