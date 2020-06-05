蘋果供應商博通暗示：今年新款iPhone將延後推出

蘋果公司的主要供應商博通 (Broadcom Inc.)(AVGO-US) 週四 (4 日) 暗示，今年新款 iPhone 的推出時間可能會延後。

博通 CEO 陳福陽在財報電話會議上表示，一家「北美大型手機客戶」的「重要產品周期延後」，由於這是陳福陽在提及蘋果時的常用說法，這一訊息引來外界關注。

蘋果通常選擇在 9 月發表 iPhone 新機，外傳這次受疫情影響，將拖延至 10 月以後。而依據陳福陽的說法，博通在無線產品上的營收，在 2020 年將比平時晚 1 季，也符合此一猜測。

博通是 iPhone Wi-Fi 晶片的重要硬體供應商，來自蘋果的營收在上一財年占公司全年營收的 5 分之 1，兩家公司在 1 月簽署高達 150 億美元的多年期協議。

由於新機延遲，代表博通今年第 3 季的營收將明顯下降。陳福陽強調，雖然第 3 季營收將下滑，但第 4 季就會恢復，「我們拿到了」，「問題是時間」。

目前的共識是蘋果將在今年 10 月推出 iPhone 12 系列，但外界也預計，9 月也會有機種推出，很可能是 6.1 吋的 iPhone 12，如同蘋果在 2018 年 9 月發表了 iPhone XS 和 XS Max，隨後於 10 月才發售 iPhone XR。