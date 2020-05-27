蘋果iPhone 12系列OLED面板 逾7成仍將由三星供應

據南韓媒體《thelec》引述業內消息指出，蘋果雖然想讓供應商多樣化，但短期內 OLED 面板仍無法擺脫對三星的依賴，最新的 iPhone 12 系列機型，近 75% 的面板仍將由三星供應。

市場普遍預測，蘋果今年預計推出 4 款 iPhone 12 機型，包括 5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Max、6.1 吋的 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max，4 款新機都將採用 OLED 面板，支援 5G 網路。

報導指出，去年蘋果試圖讓 LG 與京東方加入面板供應，但其產量不足，因此幾乎仍依賴三星，但今年 LG 有望搶下 2 成左右的份額，主要用於 6.1 吋的 iPhone 12 Max。

iPhone 12 Max 預計將直接成為當前 iPhone 11 的主要繼承者，自 11 系列推出以來，它一直是美國最受歡迎的機型。

業界消息指出，LG Display 今年將為 iPhone 12 系列提供近 2000 萬個 OLED 面板，三星顯示器將生產約 5500 萬個。

以系列機型來看，iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，都還會使用三星提供的面板，iPhone 12 Max 主要由 LG 提供，但部分也會由京東方取得。京東方雖然品質獲認可，但良率不高，下半年將繼續嘗試，真正可交貨可能要到年底。