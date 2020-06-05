〈普信觀點〉缺陷美：在拋售期間逆向投資 無需投資在市場低點也能享有報酬

重點摘要：

1. 投資人常常沉迷於投資在市場的完美時機，尋找牛市頂點或熊市觸底的確切時刻。

2. 我們對 90 年代以來 17 次的劇烈下跌分析可知，在拋售中增加風險部位的投資人，儘管錯失投資底部的時機，但仍獲得重大收益。

3. 我們的分析表明，在低點前後兩個時點增加股票部位，可以在一年後帶來可觀的報酬。

掌握到牛市達到頂峰或熊市達到最低點的確切時機，將可以保證獲利，並且提 早退休。但是，我們對過去 90 年來劇烈下跌的分析可知，沒有必要精確地掌握到谷底。在重大拋售中進場的投資人，可能會錯失投資底部的時機，但仍會獲得可觀的收益。換句話說，無論您是否投資在市場的完美時機，我們認為在危機期間逆向交易是值得的。

歷史上的一課

新冠病毒大流行的市場危機有很多特性：恐慌的性質、股票拋售的速度、信貸市場的流動性迅速消失、實體經濟突然停止以及刺激措施的規模。隨著危機繼續蔓延，全球投資人都面臨著如何、以及何時配置資產的挑戰。對投資人來說，保持投資的多元化和長期投資十分重要，但短期的戰術資產分配決策，可以透過風險資產的加碼或減碼，以獲取相對價值機會。這些戰術決策應在長期策略的背景下做出，而不是冒然將所有資產 100% 轉向股票或債券。

在當前環境中，在風險資產價格便宜時增加部位是有利的，但選擇正確的投資 時機卻不容易，面對這難題心中總是浮現一個問題: 過早或太晚進場的代價是 甚麼? 為了尋找問題的答案，我們檢視了標準普爾 500 指數從 1929 年以來，股市崩盤下跌超過 15％的 17 次事件，圖 1 中這些事件用藍色圈出，最後一個圓圈表示當前的正在進行股市，這並未包含在我們的分析中。

我們計算了一個虛擬投資人的平均報酬，該投資者試圖把握這 17 次下跌的底部，並假設他在自認處於市場底部時，將投資組合配置從 6 股 4 債轉換為 7 股 3 債。我們的分析表明，如果投資人將抓住了市場的最低點，那麼平均 Alpha 就會非常高：將 10％的配置從債券轉換為股票 1 年後，這位投資人將平均獲得約 5% 的 Alpha。

特別令人驚奇的是，投資者可以在市場最低點前後 3 個月之間的任何時間增持股票，而在投資 1 年後仍可獲利；甚至在底部前後 6 個月間增持股票最終都能獲利。換句話說，即使錯過最低點，仍有可能在危機期間通過增持股票來賺錢。

圖 2 更詳細地顯示了結果。它表明，如果我們在谷底前 1 個月將股票在投資組合中的佔比提高 10％(變成 7 股 3 債)，則 1 年後的平均報酬將比 6 股 4 債高 2.74%。如果我們在谷底後 1 個月增加股票，結果將會是相似的，實際上，結果甚至會稍微好一些，這意味著遲到總比早到好。但是，最重要的發現是，自 1928 年以來，增持股票將在 17 次主要下挫中都提高報酬—換句話說，基於過去 90 年的數據，我們知道在重大拋售後增持股票是正確的決定。

為了確認這些結果，我們重新進行了分析，這次測量的是從底部的報酬率，而不是底部以來的時間。結果是相似的：綜合過去 17 次下挫，即使錯過對低點 10-15％仍可獲利，1 年後的平均 Alpha 超過 2%。此外，我們衡量每日調整投資組合的影響，以及每月調整投資組合、或根本不調整的報酬。我們發現，無論調整持股的頻率為何，對報酬的影響都很小。

逆勢而行可能是明智的抉擇

新冠危機的低點發生在 3 月 23 日，當時標普 500 指數收盤價比 2 月 19 日達到的歷史高點低 33％；股市在隨後的 18 天裡反彈了 25％以上。這樣的恢復速度比我們研究中的 17 次下挫要快得多，在我們的研究中，反彈 20％所需的時間平均為 65 天。

目前，尚無明確跡象表明當前拋售是否已在 3 月 23 日觸底，或在未來幾個月內會再次測試該低點。正如我們的分析表明所示，縱觀歷史，在重大的市場拋售期間增持股票總是能帶來長期報酬，無論時機的精確度如何。儘管這有時可能違背我們的直覺，但歷史表明，即使尚不清楚市場是否已經觸底，增加風險資產也可能是一種有利的投資策略。

本篇作者: Megumi Chen 多元資產計量分析師

David Eiswert 普信全球焦點成長經理人

Sébastien Page 全球多元資產主管

Robert Panariello 多元資產研究副主管