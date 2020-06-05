蘋果全面改用Type-C 匯鑽科受惠 最快8月營收衝破億元寫新高

受惠美系客戶平板及手機將在下半年全面改用 USB Type-C 連接線 (充電線)，取代自有規格產品，金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 也可望受惠，另外加上新建泰國廠獲大型硬碟廠認證出貨，內部依接單量估計，單月營收最快在 8 月攻上 1 億元大關，創歷史新高。

匯鑽科泰國廠已在今年第一季轉盈，進入 5 、6 月硬碟機出貨淡季，估 5 月營收將較 4 月 8837 萬元下滑約 10%，但可優於去年同期 5035 萬元，且增幅達 50%，跨越單月營收 6200 萬元損益平衡點，泰國廠第二季也將轉虧為盈。

據外電報導，即將問世的蘋果第四代 iPad Air 將不再使用 Lightning 連接埠，改用 USB Type-C 連接埠。礙於歐盟等地的壓力，蘋果也打算在明年的 iPhone 新機捨棄 Lightning，改用 USB Type-C。

匯鑽科受惠美系手機大廠將全系列導入新規格接頭產品，已在 6 月小量投產，估 6 月營收將維持在 8000 萬元以上，與 5 月營收持平，第二季營收約 2.48 億元，單季營收將創 3 季以來新高，而第 3 季隨著進入市場旺季，單月營收有望突破 1 億元大關。

匯鑽科成立以來單月最高營收為 2018 年 9 月 9480 萬元，而今年 3 月則因泰國廠硬碟讀取臂廠電鍍急單加持，月營收 9305 萬元創歷史次高，第二季則因硬碟產品急單趨緩，營收也走緩。

匯鑽科取得泰國廠新客戶認證後，也拿下全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶群涵蓋全球前二大廠，今年因通過認證的新客戶下單，加上疫情影響，雲端資料需求大增，硬碟電鍍需求訂單強勁成長，泰國廠第一季已轉盈；匯鑽科預估，第二季硬碟機淡季過後，7 月起因手機通訊新連接線需求，加上硬碟機零組件需求走揚，業績將逐月向上。

匯鑽科也調整營運布局重心，將原有中國 4 個廠區調整成 2 個廠區，有利管理，加上泰國廠新建完成並獲大客戶認證，今年可望扭轉過去 5 年來連續虧損的局面，全年可望獲利，且帳上並沒有累計虧損，明年將能分派股利。