魚游得比水流快，為何不能用來發電？台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

文 / 白宜君

你還記得 16、7 歲，眼睛閃爍對世界充滿好奇、善意，與想要闖蕩的熱情嗎？住北海岸的安樂高中陳懷璞，從生活中找到靈感，一步一腳印拿下國際科展二等獎；在東南亞移民工社群中長大的育達高中謝發群，設計美食地圖導覽中壢多元店家；治平高中舞動愛心志工社 20 個社員遠赴緬甸，為偏遠華校帶去文化刺激。《今周刊》舉辦的「小英總統與高中生」邁進第 5 屆，今年以「世界同行我 + 1」為主軸，他們的青勢力、暖實力，恰恰映照出這一代高中生，如何以誠摯的心意讓國際看見台灣。

海洋科學少年 用「魚」發電 征服國際科展

如果高中時代的你，腦中裝滿奇思妙想，對解謎充滿熱情，那麼當你看見基隆市立安樂高中 3 年級學生陳懷璞，很可能聯想起年輕時的自己。

站在校園內，眼神明亮的陳懷璞，雙手分別拿著一組發電機與一具玻璃纖維製作的魚模型，介紹他的科展作品「魚能發電」，「我把發電機打在魚背上，魚類的游速便可轉化成電能。」

這簡單的裝置，在過去一年成為他征戰海內外科學競賽的利器，2019 年，他一舉拿下台灣國際科學展覽會工程學科一等獎、美國英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）工程力學科大會二等獎，並成為安樂高中創校以來，第 1 位保送台大電機系的學生。

能想到這項別出心裁的科展題目，和他在新北瑞濱度過的童年有關。「他 1 年級就會游泳，4 年級我們就一起泳渡日月潭。」陳懷璞的父親陳俊宇笑道，兒子潛進海水裡，就像回到另一個家那樣親密。從小親水，自然也對海域中的魚類產生興趣。

陳懷璞說，國中時期他會在周末起個大早，到海邊釣魚，在父母起床前，拎著「漁獲」回家；這些釣來的魚不會成為食物，而是養在魚缸就近觀察，「只要釣魚掌握技巧，魚類並不會受傷，我家的魚只有在我餵的時候，才會從洞裡探出身來，牠們只認識我。」他的話裡流露對魚類的濃厚情感。

來自浮潛的靈感 魚游速動能轉換 替追蹤器充電

上了安樂高中後，他很快將台灣大學生命科學系列為第一志願，並決定要在高中階段參加國際科展，增加錄取機會。高 1 上學期，他不斷思考可行題材，最後從浮潛中突發奇想：「黑潮秒速才 1 公尺都能發電，魚游得比水流快多了，為什麼不能讓魚來發電？」

一般研究團隊記錄魚類生態，多半是在魚身上裝追蹤器，一旦電池耗盡，便失去「魚」蹤。「如果能讓魚用自己的游速發電，回充追蹤器，是否可收集魚類的洄游路徑，甚至研究氣候變遷後的變化？」陳懷璞解釋初衷。

來源：《今周刊》 第 1224 期

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