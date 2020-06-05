康和證將拓展國內外債券承銷、金融科技業務 穩定今年獲利

康和證 (6016-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長鄭大宇表示，康和近年來努力轉型，已逐漸開花結果，去年順利轉盈，儘管今年初爆發的新冠肺炎疫情增加營運難度，但仍朝向金融科技服務積極發展，也將拓展國內外債券承銷等業務，後續也不排除各種與策略夥伴合作機會。

受惠台股集中市場與店頭市場表現亮麗，康和證券去年轉虧為盈，稅後純益 2.88 億元，每股純益 0.47 元，子公司康和期貨去年獲利也創新高，稅後純益達 9334 萬元。

為因應逐筆交易制度上路，康和證自行開發證券電子交易系統，以 2 毫秒的高速運算，展現具備承接高頻交易客戶的實力，而推出「自訂槓桿股權選擇權」創新商品，更讓投資人提前體驗盤中零股交易。

在承銷業務方面，康和證多次與主管機關遠赴日本、越南、中國等地舉辦台灣資本市場上市上櫃說明會，輔導的永固 - KY(5546-TW) 已於 5 月 20 日順利上市，累計已成功輔導 7 家 KY 公司來台掛牌。

債券業務方面，康和長期參與公債市場交易，連續 6 年獲優良中央公債造市商的肯定，今年預計將觸角拓展至國內外債券承銷等業務，以增加穩定的收益。

康和證今日股東會中通過去年度財報，也通過每股將配發 0.33 元現金股利和 0.07 元股票股利。