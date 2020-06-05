小七史努比聯名店6/8開幕 首見子母雙店擴大營業場域

統一超 (2912-TW) 今 (5) 日宣布 7-ELEVEN 聯名店再進化，攜手 PEANUTS 在華山文創園區商圈打造「SNOOPY 史努比聯名店」，將於 6 月 8 日亮相，而此次也是 7-ELEVEN 首度嘗試以子母雙店擴大場域消費體驗。

專為 SNOOPY 史努比聯名店推出的 CITY CAFE 咖啡杯。(圖：統一超提供)

統一超說明，7-ELEVEN 首度集合兩家門市擴大消費場域，總面積為 68 坪，以增加門市內休憩、打卡體驗座位空間，雙門店共提供 60 個座位，是目前座位數最多的聯名店，預計將再掀起一波打卡熱潮，並導入更多新客群。

除了店面硬體設備以美式復古工業風設計，統一超在店內設置大型 175 公分史努比 FRP 公仔迎賓，而 CITY CAFE 咖啡杯、現萃茶杯和關東煮碗也專為 SNOOPY 史努比聯名店推出全新專屬設計，並銷售有多款聯名店限定 SNOOPY 周邊商品。

統一超近年來積極以聯名店和主題店做出與其他零售同業的差異化，除了自家 OPEN 小將全新主題門市 6 月全新推出，7-ELEVEN 已擁有「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」、「樂事」和「卡娜赫拉的小動物」等特色門市，有效帶動單店銷售業績較過去成長至少 10-20%。